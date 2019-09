Aubin stark beim 4:2 der Grizzlys Wolfsburg in Nürnberg

Heiß, heißer, Brent Aubin! Der Stürmer des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg hatte mit seinen Saisontoren 4 und 5 erneut maßgeblichen Anteil am 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)-Sieg seines Teams am Donnerstagabend in Nürnberg. Vor 3161 Zuschauern erzielten Anthony Rech und Jubilar Gerrit Fauser die...