Grizzlys Wolfsburg: Neuer Bierpartner und bargeldlos zahlen

Zur neuen Saison werden die Grizzlys wieder ein paar Schritte professioneller. Dank des wiedergewonnenen Sponsors Volksbank BraWo kann in der neuen Spielzeit erstmals auch bargeldlos an den Kiosken in der Eis-Arena bezahlt werden. Und zwar mit Kredit- und EC-Karten aller Geldinstitute. Aber auch...