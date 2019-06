Grizzlys Wolfsburg – Cortinas neues Zuhause und seine Pläne

Wenn das mal kein gutes Omen ist … Pat Cortina, der neue Cheftrainer der Grizzlys, hat in Wolfsburg eine Bleibe gefunden. Der Italo-Kanadier zieht mit seiner Familie nach Ehmen, in den Ortsteil, in dem auch der frühere Erfolgscoach des Eishockey-Erstligisten, Pavel Gross, lange Zeit gelebt...