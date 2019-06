Grizzlys verpflichten Schweden Johansson

Foto: Färjestad BK / oh

Die Grizzlys haben ihren Center mit Grit: Alexander Johansson bekommt in Wolfsburg einen Ein-Jahres-Vertrag.

Die Grizzlys Wolfsburg haben ihre siebte von neun Ausländerlizenzen und die letzte Mittelstürmer-Stelle vergeben: Der schwedische Center Alexander Johansson unterschrieb beim Wolfsburger Eishockey-Erstligisten einen Vertrag für eine Saison. Damit hat Manager Charly Fliegauf auch seinen Mittelstürmer mit „Grit“ gefunden. Johansson scheint also den geforderten Mumm und Rückgrat zu besitzen, und ist jemand, der es auf dem Eis auch mal knirschen lässt.

„Jemand Spezielles“ wollte Fliegauf nach den Verpflichtungen der kreativeren Mathis Olimbs (Skelleftea AIK) und Garrett Festerling (Adler Mannheim) holen, Johansson soll eben dieser sein. Einer, „der dem Gegner auch durch seine Spielweise unter die Haut gehen kann“, wie Wolfsburgs Manager es nennt. Wie schon bei Olimb wurde Fliegauf hierfür in der 1. schwedischen Liga fündig. In 188 Spielen für IF Troja-Ljungby, Rögle BK, die Växjö Lakers und zuletzt Färjestad BK brachte es der 30-Jährige hier auf 32 Tore und 63 Assists. Mit den Lakers gelang im 2015 die schwedische Meisterschaft, es ist sein bisher größter Erfolg.

Fliegauf schwärmt: „Er ist ein Arbeiter und Leader, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt, zudem ausgestattet ist mit einem unheimlichen Willen und Ehrgeiz.“ Dabei haben sich die Grizzlys offenbar auch gegen einige – vermutlich besser dotierte – Angebote aus der schwedischen Heimat durchgesetzt, wie der Wolfsburger Manager verrät. Sportliches Konzept und die Philosophie der Grizzlys hätten den Center überzeugt, erstmals ins Ausland zu wechseln. „Trotz mehrerer Offerten aus Schweden möchte Alexander mit seiner noch jungen Familie im Ausland neue Erfahrungen sammeln und entscheidend mithelfen, unsere Ziele zu erreichen“, sagt Fliegauf.

Johansson wird zur Saisonvorbereitung in Wolfsburg erwartet, ihn begleiten seine Frau Sara und die Kinder Levi und Juno. Bei den Grizzlys erhält er die Rückennummer 61.