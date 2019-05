Wolfsburger Grizzlys bestätigen Button-Transfer

Jetzt ging alles ganz schnell: Am Wochenende hatte es die ersten Gerüchte um Abwehr-Ass Ryan Button und ein Engagement bei den Grizzlys gegeben (wir berichteten), bereits am Montag meldete der Wolfsburger Eishockey-Erstligist Vollzug. Der Deutsch-Kanadier kommt von Vizemeister RB München an den...