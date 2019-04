Grizzlys-Profi Fauser zur WM? Heute fällt wohl Entscheidung

Auf Gerrit Fauser ruhen die Hoffnungen der Wolfsburger Eishockey-Fans in puncto Weltmeisterschaft. Nach dem 5:1-Testspielsieg der deutschen Nationalmannschaft über Österreich in Deggendorf am Samstag wollte sich Bundestrainer Toni Söderholm übers Wochenende überlegen, welche Wechsel er noch im...