Grizzlys-Coach Cortina bekommt seinen Wunsch-Assistenten

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es perfekt: Pat Cortina bekommt seinen Wunschkandidaten für den Co-Trainerposten. Der Finne Petteri Väkiparta folgt dem neuen Chefcoach der Grizzlys Wolfsburg von den Schwenninger Wild Wings an den Mittellandkanal, unterschrieb wie Cortina einen Zwei-Jahres-Vertrag. Damit ist auch das Aus des bisherigen Assistenztrainers Niklas Gällstedt beim Wolfsburger Eishockey-Erstligisten besiegelt.

Wie im Falle des freigestellten Cortinas mussten sich die Grizzlys auch bei dem 41-Jährigen erst mit den Wild Wings einigen, bei denen er noch bis zum kommenden Sommer unter Vertrag gestanden hatte. Die Schwenninger schreiben auf ihrer Homepage von einer Trennung „in beidseitigem Einvernehmen“. Manager Jürgen Rumrich sagte: „Nachdem sich für Petteri die Chance ergab ligaintern zu wechseln, haben wir ihm keine Steine in den Weg gelegt und seinem Wunsch entsprochen, den Vertrag vor dem Ende der Laufzeit zu beenden.“ Der finnische Co-Trainer, den Cortina ihn seiner mehr als zweijährigen Zeit in Schwenningen kennen und schätzen gelernt hat, bereitet aktuell das DEB-Team als Assistenzcoach von Toni Söderholm auf die Weltmeisterschaft in der Slowakei vor. Den Grizzlys dürfte Väkiparta in der kommenden Saison in den Länderspielpausen im November und Februar fehlen, was Charly Fliegauf zuletzt aber nicht als K.o.-Kriterium bezeichnet hatte. „Petteri war der absolute Wunschkandidat von Pat Cortina“, so der Wolfsburger Manager. Die Stärken des neuen Assistenztrainers umreißt Fliegauf wie folgt: „Petteri hat unter anderem ausgeprägte Fähigkeiten in der Videoanalyse und im taktischen Bereich.“ In die Verantwortung des Finnen werden zudem die Verteidiger und das Penaltykilling fallen.

Die Trainerkarriere Väkipartas begann 2008 im Nachwuchs der Adler Mannheim. Von 2013 bis 2015 arbeitete er als Co-Trainer beim finnischen Klub Espoo Blues, ehe es für ihn nach Schwenningen ging. Seine Spielerkarriere hatte der Verteidiger, der ausschließlich in seiner Heimat aktiv gewesen war, 2001 in der dritthöchsten Liga beendet.

Es könnte sein, dass Cortina mit zwei Finnen in seinem Stab arbeiten wird. Aktuell gibt es keine Anzeichen, dass auch ein neuer Torwarttrainer kommt, der Väkipartas Landsmann Ilari Näckel ersetzt.