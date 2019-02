Grizzlys-Trainersuche: Heiße Spur zu zwei Ex-Nationalcoaches

Die Anzeichen verdichten sich, dass die Grizzlys Wolfsburg auf der Cheftrainerposition für die nächste Saison eine wenig risikobehaftete Wahl anstreben. Das heißt im Klartext: Die Klubverantwortlichen suchen jemanden mit ausreichend Coaching-Erfahrung in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), der sich zudem ein längerfristiges Engagement in der VW-Stadt vorstellen kann. Eine endgültige Entscheidung ist nach Recherchen unserer Zeitung zwar noch nicht gefallen. So viel ist aber sicher: Die Wege der Grizzlys und ihres aktuellen Chefcoaches Hans Kossmann werden sich trennen.

Die Verhandlungen mit potenziellen Nachfolgern laufen zudem längst im Hintergrund. Nach unseren Informationen sind die Namen Dan Ratushny (früher Straubing) und Pat Cortina (zuletzt Schwenningen ) mehrfach gefallen in Grizzlys-Kreisen. Ein anderer Name kann jedoch von der Liste gestrichen werden. Zum früheren Düsseldorfer Cheftrainer Christof Kreutzer, der zurzeit erfolgreich beim Tabellenvierten der DEL 2, Bad Nauheim, arbeitet, gibt es keinen Kontakt. Das berichteten für gewöhnlich gut informierte Quellen übereinstimmend. Kreutzer (bei seinem aktuellen Arbeitgeber mit Vertrag bis 2020) hatte noch vor einem Jahr, als ein Nachfolger für Pavel Gross gesucht wurde, auf der Shortlist der Wolfsburger gestanden.

Die Spur führt diesmal eher zu Ratushny und Cortina. Letzterer lebt nach seiner Beurlaubung in Schwenningen am 29. Oktober 2018 wieder in München, wo sich seit seiner Zeit beim EHC München (2006 bis 2013) und seiner Amtsperiode als Bundestrainer (2013 bis 2015) der Wohnsitz seiner Familie befindet. Der 54-jährige Italo-Kanadier wäre eine sehr solide Wahl. Er steht für defensivorientiertes, gut organisiertes Eishockey. 2017/2018 hatte er die finanziell im unteren Tabellendrittel stehenden Schwenninger überraschend in die erste Play-off-Runde geführt, wo sie aber in zwei Spielen an den Grizzlys gescheitert waren. Fliegauf, der einst neben seinem Grizzlys-Job noch General Manager der Nationalmannschaft war, kennt Cortina aus der Zeit sehr gut. Die beiden verstehen sich hervorragend, heißt es in Eishockey-Kreisen.

Foto: Sven Hoppe/dpa

Cortina wäre eine unspektakuläre (Sicherheits-)Lösung , die – wenn sie funktioniert – Ruhe in den Verein bringen könnte. Mit dem Spielermaterial, das er in Wolfsburg zu erwarten hat, dürfte der Sprung in die Top 8 nahezu garantiert sein. Ob er das Zeug dazu besitzt, die Grizzlys wie Gross in die Spitze zu führen, müsste er erst noch beweisen. Bisher trainierte Cortina nur Underdogs in der DEL, wie München seinerzeit noch einer war.

Von etwas anderem Trainerkaliber wäre da schon Ratushny. Von 2011 bis 2014 führte er die vom Etat her eher unten angesiedelten Straubing Tigers in zwei von drei Saisons in die Play-offs. 2012 war erst im Halbfinale (1:3 Siege gegen Berlin) Endstation, nachdem im Viertelfinale die Grizzlys mit 4:0 Siegen souverän „rausgesweept“ worden waren. 2013 führte der Weg ins Viertelfinale (1:4 Siege gegen Köln).

Die erfolgreiche Zeit in Straubing brachte Ratushny 2014 ein gut dotiertes Angebot als Chefcoach beim österreichischen Top-Klub EC Salzburg und in Personalunion den Posten des österreichischen Nationaltrainers ein. Dafür bat er bei den Straubingern erfolgreich um Vertragsauflösung. Mit Salzburg holte er zwei Meistertitel (2014/15 und 2015/16) in der EBEL.

Darauf wurde der HC Lausanne aus der noch finanzkräftigeren schweizerischen Top-Liga aufmerksam und verpflichtete den Kanadier. 2016/17 führte Ratushny seinen neuen Klub gleich auf Platz 4 der Hauptrunde, was ihm in der Liga die Wahl zum Trainer des Jahres einbrachte, ein Titel, den auch Noch-Grizzlys-Trainer Kossmann zweimal gewann (2011/12 und 2012/13). Doch schon in der zweiten Saison in Lausanne kam nach einem durchwachsenen Start am 11. Oktober 2017 das Aus für Ratushny. Seitdem hatte er keinen Trainerjob mehr inne.

Ratushny wäre im Vergleich zu Cortina die etwas ambitioniertere, aber auch teurere Wahl. Vor einem Jahr war der mittlerweile 48-Jährige zwar auch schon frei, aber seine Forderungen könnten da noch zu hoch gelegen haben. Möglich aber auch, dass die Grizzlys nach dem Desaster mit Gross-Nachfolger Pekka Tirkkonen und dem zumindest vom Tabellenplatz her ebenfalls nicht erfolgreichen Nach-Nachfolger Kossmann diesmal eher bereit sind, etwas tiefer in die Tasche zu greifen.

Interessant: Unserer Zeitung gelang es am Montag, Ratushny telefonisch zu erreichen. Der war auffallend bemüht, das Gespräch freundlich, aber schnell zu beenden. Auf die Frage, ob er Kontakt zu den Grizzlys hat, antwortete er am Ende ausweichend. „Ich kann nichts zu Ihrer Geschichte beitragen“, teilte er diplomatisch mit.

Möglich, dass es noch andere Grizzlys-Kandidaten gibt neben Ratushny und Cortina, der übrigens noch einen Vertrag bis 2020 in Schwenningen besitzt, der vor einem Engagement in Wolfsburg aufgelöst werden müsste. Doch alternative Coaches müssten wohl eine ähnliche Vita aufweisen wie die beiden Genannten. Lange werden die Grizzlys mit ihrer Entscheidung nicht mehr warten können. Der neue Cheftrainer hätte sicher gern ein Mitspracherecht bei der Wahl der neuen Import-Spieler.