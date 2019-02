Kossmanns Aussagen lassen die Grizzlys-Pläne erahnen

Wolfsburg. Offenbar ist der Wolfsburger Eishockey-Erstligist in der Trainerfrage weiter als bisher angenommen. Was die Worte des Noch-Coaches verraten...

Die Saison ist endgültig gelaufen für die Grizzlys nach der jüngsten 5:7-Heimpleite gegen Ingolstadt am Sonntag. Doch ein Erfolgserlebnis könnte Manager Charly Fliegauf trotzdem verbucht haben. Es hat den Anschein, dass sich die Verantwortlichen des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten bereits auf einen Trainer für die neue Saison festgelegt haben.

Und der heißt offenbar nicht Hans Kossmann. Das legt auch ein TV-Interview nahe, dass der Coach vor Spielbeginn bei Magenta Sport gab. „Ich bin nicht involviert in die Spielersuche“, wiederholte Kossmann eine Aussage, die er bereits vor einigen Wochen im Interview mit unserer Zeitung getätigt hatte. Schon seinerzeit hatte es eher nach Trennung am Saisonende geklungen. Nun zeigen die Worte Kossmanns zumindest, dass weiter keine Zusammenarbeit über die Saison hinaus vereinbart wurde und wohl auch nicht mehr vereinbart wird. Zudem übte Kossmann im Internet-TV Kritik an seinem Chef Fliegauf, der sich seit Donnerstag auf Spielersuche in Nordamerika befindet. Fliegauf hatte in Mediengesprächen angekündigt, den noch bis 2020 laufenden Vertrag mit dem seit Monaten schwachen Stürmer Brent Aubin auflösen zu wollen. „In der Phase Spieler zu kritisieren, hilft uns nicht“, sagte Kossmann dazu.

Fliegauf war am Sonntag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Es ist aber kaum vorstellbar, dass er die wichtigste Personalie für die neue Saison hinten anstellt. Seit dem Weggang von Pavel Gross nach Mannheim im vergangenen Sommer hat der Grizzlys-Manager in der Cheftrainer-Frage zweimal kein Glück gehabt. Gross-Nachfolger Pekka Tirkkonen war ein eklatanter Fehlgriff und musste nach 13 Spieltagen im Oktober gehen. Nach-Nachfolger Kossmann war zwar deutlich direkter in der Ansprache als der introvertierte und schüchtern wirkende Finne, aber auch ihm fehlte die DEL-Erfahrung. Auch der Kanadier konnte das Ruder nicht entscheidend herumreißen, so dass die Grizzlys erstmals seit 2008 nicht die Play-offs erreichen werden.

Deshalb sieht es danach aus, dass Fliegauf bei der Trainerwahl diesmal auf jemanden setzt, der bereits erfolgreich im deutschen Eishockey-Oberhaus gearbeitet hat. Wie zum Beispiel der Italo-Kanadier Pat Cortina (54). Der coachte von 2010 bis 2013 München in der DEL, war dann Bundestrainer und von 2016 bis Ende Oktober 2018 Cheftrainer in Schwenningen. Fliegauf war General Manager des Nationalteams, als Cortina Bundestrainer war. Problem: Cortina ist in Schwenningen nur beurlaubt, steht noch bis 2020 auf der Gehaltsliste der Wild Wings.

Ebenfalls als Kandidat interessant ist Dan Ratushny (48), der bereits vor einem Jahr heiß gehandelt worden war als Grizzlys-Trainer, damals aber noch als zu teuer galt. Der Kanadier hatte von 2011 bis 2014 sehr erfolgreich die Straubing Tigers trainiert, ging dann zum österreichischen Top-Klub EC Salzburg, nach einer Saison dort weiter zum Schweizer Erstligisten Lausanne HC. Von dem wurde er am 11. Oktober 2017 freigestellt. Seitdem ist Ratushny ohne Trainerjob. Aber offenbar wieder auf der Suche, nachdem der ausgebildete Anwalt nach seinem Engagement in Lausanne an den dort ansässigen Internationalen Sportgerichtshof (CAS) gewechselt war. In der Schweiz kursierte sein Name Ende vergangenen Jahres, als beim HC Davos ein Nachfolger für Kulttrainer Arno Del Curto gesucht wurde. Ratushny wurde es nicht, sein Preis dürfte gefallen sein.

Und dann ist da noch Christof Kreutzer (51). Mit ihm hatte Fliegauf gesprochen, als es um die Gross-Nachfolge ging. Der frühere Düsseldorf-Chefcoach (2012 bis 2016) arbeitet aktuell erfolgreich beim DEL-II-Klub Bad Nauheim (Platz 4) und hat noch Vertrag bis 2020. Vor einem Jahr hatte sich Fliegauf gegen Kreutzer entschieden. Möglich, dass er das bereut hat.