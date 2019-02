Ingolstadts Tor des Jahres demütigt Grizzlys bei 5:7-Pleite

Am Ende jubelte Ingolstadt (vorn) beim Schützenfest in Wolfsburg.

Wolfsburg. Wolfsburgs Eishockey-Erstligist sieht am Ende des Schützenfests ganz alt aus. Besonders Torwart Jerry Kuhn...

Viermal holten die Grizzlys einen Rückstand auf, dann patzte Torwart Jerry Kuhn beim Stande von 5:5 schwer und ließ mindestens das Eishockey-Tor des Jahres zu. Mit 5:7 (2:2, 2:2, 1:3) verlor der Wolfsburger Eishockey-Erstligist am Sonntagnachmittag gegen die Ingolstadt Panther. Brett Olson mit seinem Baseball-Treffer zum vorentscheidenden 5:6 schrieb zudem DEL-Geschichte. Die Grizzlys-Tore von Petr Pohl (3), Daniel Sparre und Marius Möchel waren zu wenig.

Aber von vorn…

Grizzlys-Trainer Hans Kossmann ließ nicht nur auf der Torwartposition rotieren, sondern stellte auch drei der vier Sturmreihen um. Nur der zuletzt regelmäßig punktende Parade-Angriff mit Jeremy Welsh, Spencer Machacek und Sparre blieb zusammen.

Doch nach einer gespielten Viertelstunde sah es so aus, als ob Kossmanns Anpassungen den Grizzlys sogar zum Nachteil gereicht hätten. Nach Toren von David Elsner (7. Minute/Powerplay) und Patrick Cannone (14.) führten die Gäste mit 2:0. Sollte die bittere 2:4-Heimniederlage am Freitag gegen Köln, die das Verpassen der Play-offs quasi zementiert hatte, die Grizzlys jeglicher Motivation beraubt haben?

Von den 2265 Zuschauern in der Eis-Arena war angesichts der anfänglichen Ingolstädter Dominanz kaum noch etwas zu hören. Doch dann hatte Pohl seinen Gala-Auftritt. Noch vor der ersten Drittelpause glich der Deutsch-Tscheche aus. Erst fälschte er einen Schuss von Jeff Likens (16.) unhaltbar ins Panther-Tor ab. Dann tunnelte er mit seinem folgenden Versuch Dustin Friesen und Torwart Timo Pielmeier (18.) – 2:2!

Auch im zweiten Durchgang spielten beide Mannschaften mit offenem Visier. Die Defensiven beider Kontrahenten – inklusive der Torleute – luden zum Tag der offenen Tür ein. Wolfsburgs Kuhn ließ wieder einmal viele Schüsse nur abprallen und ermöglichte den Ingolstädtern viele Nachschüsse. Beim 2:3 (25.) durch Thomas Greilinger ließ allerdings Welsh den Torschützen entwischen. Doch die Grizzlys hatten ja Pohl. Mit einem herrlichen, platzierten Schuss in den Winkel glich der Stürmer zum 3:3 (29.) erneut aus. Erstmals in dieser Spielzeit schoss ein Wolfsburger drei Tore in einem Match. Für Pohl waren es die Saisontreffer 5 bis 7.

Doch in Überzahl gingen die Gäste erneut in Führung, weil Mike Collins zu viel Platz hatte (31.). Auch die Grizzlys zeigten anschließend, dass sie am Vortag noch erfolgreich Powerplay geübt hatten. Schon im ersten Durchgang hatten sie Ingolstadts Penaltykilling einmal ordentlich durcheinandergewirbelt, aber ohne Torerfolg. Diesmal jedoch fiel der Treffer. Sparre war es mit einem 13. Saisontor (33.).

Im Schlussabschnitt läutete eine Rauferei zwischen Wolfsburgs Brent Aubin und Tyler Kelleher (51.) eine turbulente Schlussphase ein. Fabio Wagner (52.) nutzte das folgende 4-gegen-4 zum 4:5. Doch Möchel (54.) hatte abermals eine Antwort parat, als er Jeremy Dehners Schuss zum 5:5 noch ablenkte.

Die Grizzlys drückten, wollten den Sieg. Olson, Mitte der Panther-Zone stehend, beförderte den Puck im Stile eines Baseballspielers mit einem Befreiungsschlag aus der Luft gen Wolfsburger Tor. Kuhn sah den Puck offenbar zu spät und ganz alt aus – drin! Die Referees schauten sich zur Sicherheit den Videobeweis an und gaben den kuriosen Treffer dann. Danach waren die Grizzlys so geschockt, dass nur 27 Sekunden später Elsner zum 5:7-Endstand verwandeln konnte. Nur gut, dass die Liga nun erst einmal ein Wochenende pausiert und die Grizzlys abschalten können...