Play-off-Chancen der Grizzlys Wolfsburg nun fast bei Null

Verkorkster Abend für die Grizzlys! Mit einer 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)-Heimpleite am Freitag gegen die Kölner Haie reduzierte der Wolfsburger Eishockey-Erstligist seine zuvor schon kleine Play-off-Chance auf ein Minimum. Den Rückstand nach oben konnten sie nicht verkürzen.

Jeremy Welsh (9. Minute) und Daniel Sparre (26.) schossen die Tore für die Gastgeber vor 2862 Zuschauern in der Eis-Arena. Auf Kölner Seiten waren Felix Schütz (16.), Ryan Jones (43.), Morgan Ellis (47.) und Lucas Dumont (60./„empty net“) erfolgreich. Mit hartem Körpereinsatz, wie man ihn in dieser Saison selten gesehen hat, gingen die Grizzlys zu Werke. Sie wollten ihre Play-off-Hoffnung am Leben erhalten. Nach zweimaliger Wolfsburger Führung jedoch bissen die Haie unter ihrem Interimstrainer Dan Lacroix zu Beginn des Schlussabschnitts zweimal zu.

Grizzlys verlieren gegen Kölner Haie

Da rächte sich wieder einmal die mangelnde Chancenverwertung. Im zweiten Drittel hätten Cole Cassels (33.) und Christoph Höhenleitner (38.) für eine 3:1-Führung sorgen können, vielleicht müssen. Sie scheiterten jedoch. Auch aus ihren Überzahlsituationen schlugen die Grizzlys wieder kein Kapital. In der 53. Minute nahm Grizzlys-Trainer Hans Kossmann vor einem Powerplay eine Auszeit und brachte den sechsten Feldspieler statt des Torwarts. Vergebens. Zum Schluss gab es noch das „Empty-Net-Goal“ zum 2:4-Endstand.

All das bekam Charly Fliegauf nur aus der Ferne mit. Der Grizzlys-Manager war bereits am Donnerstag nach Nordamerika aufgebrochen, wo er auf Scouting-Tour geht. Auch das Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr) gegen Ingolstadt wird er verpassen auf der Suche nach Spielern – und auch nach einem Trainer?