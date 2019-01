Trio der Grizzlys Wolfsburg hat „zur Strafe“ Küchendienst

Die Stimmung in der Kabine steigt bei den Grizzlys schneller an als ihr Punktekonto. Dazu trug in dieser Woche ein „Garderobenfest“ bei, wie Trainer Hans Kossmann grinsend berichtete. Im Training hatte der gebürtige Kanadier ein Penaltyschießen anberaumt. Die letzten drei Schützen ohne Treffer mussten für den Rest des Teams kochen. So gab es Chili con Carne à la Will, Alex und Jeremy.

Wolfsburgs Eishockey-Erstligist ist zwar neun Spieltage vor Ende der Hauptrunde weiter mit acht Punkten Rückstand auf den wichtigen zehnten Rang nur Tabellenvorletzter. Die Play-off-Teilnahme befindet sich in weiter Ferne. Doch die gezeigten Leistungen der vergangenen Wochen heben die Laune.

Mit einer lustigen und am Ende leckeren Idee wagte sich Kossmann nun an die Aufarbeitung einer weiteren Schwäche heran: das Penaltyschießen. Fünfmal in dieser Spielzeit mussten die Grizzlys im Shoot-out ran, immer verloren sie. „Manche Sachen darf man nicht zu sehr forcieren“, erklärte der Coach seine ungewöhnliche Maßnahme.

Zwei Stürmer und einen Verteidiger erwischte es am Ende. Etwas unerwartet musste sich der kanadische Center Jeremy Welsh die Küchenschürze umhängen. Zudem schwangen Alexander Karachun und Verteidiger William Wrenn den Kochlöffel, der kürzlich beim 2:3 n. P. gegen Düsseldorf sogar noch einen Penalty versenkt hatte.

Mental befinden sich die Grizzlys auf einem guten Weg. Personell sieht es zumindest nicht schlechter aus als am vergangenen Wochenende. Kossmann holt fürs Freitag-Heimspiel gegen die Kölner Haie den 17-jährigen Steven Raabe wieder in den Kader, der zuletzt die Reise nach München nicht mit angetreten hatte. Am Sonntag (16.30 Uhr) daheim gegen Ingolstadt soll Raabe nicht zum Einsatz kommen, sondern bei Wolfsburgs U20 spielen.

In der Hinterhand hat Kossmann auch wieder Angreifer Alexander Weiß nach überstandener Beinverletzung. „Weiß ist bereit, aber Freitag wird er noch keinen verdrängen. Sonntag schauen wir mal“, sagte der Trainer. In beiden Spielen fehlt weiter verletzt Center Jason Jaspers. Zudem äußerte sich Kossmann zu den Genesungschancen anderer verletzter Akteure. Mit Marcel Ohmann rechnet er „eher nicht mehr“ in dieser Saison. Eric Valentin (beide Unterkörperverletzung) sollte nach der DEL-Pause wieder fit sein. Und: John Albert (schwerer Fußbruch) gehe nächste Woche zum Skaten aufs Eis, ein rechtzeitiges Comeback sei unwahrscheinlich. Chili con Carne gab es aber für alle. „Und das hat geschmeckt“, lobte Kossmann und lächelte.