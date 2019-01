Die Grizzlys Wolfsburg stehen vor dem Wochenende der Wahrheit

Wolfsburg. Die Grizzlys Wolfsburg brauchen an diesem Wochenende unbedingt zwei Heimsiege, um sich noch die Minimal-Chance auf die Play-offs zu erhalten.

Vor der Pause wird es noch einmal ernst: An diesem Wochenende entscheidet sich im Heimspiel-Doppelpack gegen die Kölner Haie (Freitag, 19.30 Uhr) und die Panther aus Ingolstadt (Sonntag, 16.30 Uhr), ob sich die Grizzlys noch ein letztes Mal Hoffnungen machen dürfen, ins Rennen um einen Play-off-Platz einsteigen zu müssen.

„Es ist ein ganz wichtiges Wochenende, wir brauchen die Punkte“, macht Kapitän Sebastian Furchner deutlich. „Es ist ein großes Wochenende. Ich wünsche mir zwei Siege“, so Coach Hans Kossmann. Die Leistungen in den vergangenen Wochen machen den Grizzlys insgesamt Mut, die Abwehr steht aktuell. Sowohl beim 2:3 n. P. gegen die Düsseldorfer EG als auch beim 1:3 bei Meister EHC München war mehr drin. „Es waren zwei gute Spiele, aber wir haben nur einen Punkt“, ärgerte sich Manager Charly Fliegauf. Vor allem die Stürmer versprühten am vergangenen Wochenende zu wenig Gefahr. „Es ist frustrierend, es fehlte der letzte Biss, die letzte Konsequenz“, sagte Wolfsburgs Trainer. Kossmann fordert vor den letzten zwei Heimspielen vor der eishockeyfreien Zeit: „Wir müssen das Glück erzwingen, oder aber den einen zusätzlichen Schritt machen.“

Vom 4. bis zum 13. Februar macht die DEL Pause, die Grizzlys sind wieder am 14. Februar beim direkten Konkurrenten aus Krefeld gefordert. Bei aktuell acht Punkten Rückstand und einem Spiel mehr als der aktuelle Zehnte Nürnberg Ice Tigers könnte der Rückstand ohne eine kräftige Grizzlys-Punktausbeute dann schon zu groß sein. Was Furchner aber Mut für die anstehenden Aufgaben macht: „Es sah zuletzt wieder nach Grizzlys-Hockey aus.“

Personell dürfte sich im Vergleich zum vergangenen Wochenende nichts tun: Der angeschlagene Jason Jaspers ist laut Kossmann auch für die nächsten zwei Partien noch keine Option. Für dessen Sturmkollegen Alexander Weiß wird es mindestens eng. Auch am Mittwoch trainierte der Angreifer noch nicht mit vollem Körperkontakt, außerdem war zu sehen, dass er in puncto Kondition noch Nachholbedarf hat.