Trotz Grizzlys-Pleite: Wurm glaubt noch an Play-off-Chance

Die Chance war am vergangenen Wochenende groß, den Rückstand auf Rang 10 zu verkürzen. Doch mit nur einem Punkt aus den Spielen gegen Düsseldorf (2:3 n. P.) und in München (1:3) kamen die Grizzlys Wolfsburg in der Tabelle der Deutschen Eishockey-Liga nicht vom Fleck. „Es wird schwer, aber es ist...