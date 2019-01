Grizzlys: Fausers Comeback steht bevor

Es sind die Momente, in denen sich die Sorgenfalten tief eingraben in die Stirn von Hans Kossmann. Angesprochen auf die Schlafmützigkeit seiner Mannschaft in den Auftaktdritteln schüttelt der Trainer des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg den Kopf. Es wirkt wie eine Mischung aus...