0:5 gegen Nürnberg – Pfiffe und Buhrufe für die Grizzlys

„Die Bahn ist abgefahren“, hatte Trainer Hans Kossmann am vergangenen Wochenende zu den verbliebenen Play-off-Chancen gesagt – und so luschig spielten seine Grizzlys am Freitagabend zeitweise auch. Bei der 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)-Heimniederlage des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten gegen die ebenfalls...