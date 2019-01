Die Grizzlys Wolfsburg verlieren auch in Schwenningen

Sechs Punkte hatten die Grizzlys am vergangenen Wochenende anvisiert, zwei wurden es bloß. Wieder kamen sie nach einem 0:2-Rückstand zurück, wieder verloren sie aber in der Overtime. 2:3 (0:2, 1:0, 1:0) nach Penaltyschießen hieß es am Ende in Schwenningen am Sonntag. Der Frust nimmt zu. Weil...