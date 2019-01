Adieu Play-offs? Grizzlys verlieren 4:5 n. V. gegen Krefeld

Das war es wohl schon für die Grizzlys Wolfsburg in dieser Saison. Nach dem 4:5 (0:1, 3:2, 1:1) nach Verlängerung im Heimspiel gegen den Tabellenzehnten Krefeld Pinguine am Freitagabend wuchs der Rückstand auf den letzten Play-off-Platz auf 14 Punkte an. Nichts wurde es aus dem dringend benötigten...