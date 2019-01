Schwerer Grizzlys-Start in 2019

Der Jahresabschluss mit den Pleiten in Bremerhaven und gegen München war mehr als ernüchternd für die Grizzlys. Zum Start in 2019 steht nun gleich der nächste Kracher an, die Wolfsburger sind bei Ex-Coach Pavel Gross und seinen Adlern Mannheim gefordert. Coach Hans Kossmann fordert vor dem Duell...