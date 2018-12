0:4 als Schlusspunkt eines schlimmen Jahres

Gut, dass dieses Eishockey-Jahr 2018, das so viele Verletzungen und aktuell den vorletzten Platz in der DEL-Tabelle bereithielt, für die Grizzlys jetzt zu Ende ist: Nach den ersten zwei Siegen in Folge hat es die Grizzlys Wolfsburg zum Ende von 2018 noch einmal ganz bitter erwischt. Auf das 1:8 in...