Grizzlys erleben Debakel in Bremerhaven

Vier Spiele in Folge haben die Grizzlys gegen Bremerhaven verloren, doch so schlimm wie am Freitagabend war es noch nie. Mit 1:8 (0:2, 1:5, 0:1) verlor der Wolfsburger Eishockey-Erstligist bei den Fischtown Pinguins. Es war die Einstellung eines Negativrekords der Grizzlys, die zuvor mit demselben...