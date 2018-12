Fliegauf sieht „Trend zum Positiven“

Nach dem Spiel verteilten die Profis noch ein paar Geschenke an die Fans, unter anderem Schals und Caps warfen sie in die Menge. Das schönste Weihnachtsgeschenk war allerdings ein sportliches mit dem 6:1 gegen Straubing, das die Wolfsburger Hoffnungen auf die Play-offs zumindest am Köcheln hält....