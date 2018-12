1:3 – die Grizzlys-Aufholjagd gerät bei der DEG ins Stocken

Den Start in die zweite Hauptrunden-Hälfte hatten sich die Grizzlys vom Ergebnis her ganz anders vorgestellt. Bei der Düsseldorfer EG verlor der Tabellenvorletzte der Deutschen Eishockey-Liga am Freitagabend vor 6485 Zuschauern mit 1:3 (1:0, 0:1, 0:2). Wade Bergman erzielte das einzige Tor für die...