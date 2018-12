Grizzlys-Neuzugang Welsh debütiert gegen den Ex-Klub

Mindestens zwölf Punkte müssen die Grizzlys in der zweiten Saisonhälfte aufholen, um die Play-offs noch zu erreichen. Los geht die Aufholjagd am Freitag von 19.30 Uhr an bei der Düsseldorfer EG. Ausgerechnet beim Ex-Klub von Jeremy Welsh. Der Neuzugang des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten feiert...