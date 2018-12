Kossmanns Plan für die acht Grizzlys-Spiele in 17 Tagen

Acht Spiele in 17 Tagen – vor den Grizzlys liegt bis Jahresende ein Mammutprogramm, das maßgeblich darüber entscheidet, ob im neuen Jahr überhaupt noch eine Play-off-Chance existiert oder nicht. Los geht es für den Wolfsburger Eishockey-Erstligisten am Freitag (19.30 Uhr) in Düsseldorf mit neuem...