Grizzlys Wolfsburg holen kanadischen Eishockey-Stürmer Welsh

Der Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg hat den kanadischen Angreifer Jeremy Welsh verpflichtet. Damit reagiert der Club auf zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle.

Der 30-Jährige spielte zuletzt im tschechischen Pardubice. Den Wolfsburgern sei Welsh am Wochenende kurzfristig angeboten worden, erklärte Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf am Montag.

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hatte Welsh je eine Saison in Bremerhaven und Düsseldorf absolviert. In dieser Zeit erzielte der Linksschütze 29 Tore in 91 Partien. dpa