Grizzlys-Profi Wrenn zurück in Wolfsburg, Sperre für Lalonde

Die gute Nachricht zuerst: William Wrenn ist seit Montag wieder in Wolfsburg. Nach einer Untersuchung in einem Nürnberger Krankenhaus durfte der Verteidiger des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg noch in der Nacht zurück ins Mannschaftshotel und tags darauf die Heimreise antreten, nachdem er...