Schwache Grizzlys offenbaren viele Probleme vor Saisonstart

Sechs Tage vor dem Start in die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) lieferten die Grizzlys Wolfsburg eine schwache und bedenkliche Generalprobe ab. Im Spiel um Platz 3 anlässlich des Turniers in Bremerhaven offenbarte das Team des neuen Trainers Pekka Tirkkonen beim enttäuschenden 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) am...