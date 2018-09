Grizzlys-Testkandidat Jaillet spielt in Bremerhaven um seinen Job

Das Generalproben-Wochenende steht an für die Grizzlys Wolfsburg. Am Freitag und Samstag ist der Eishockey-Erstligist beim Vorbereitungsturnier des DEL-Rivalen Bremerhaven am Start. Ein Profi steht besonders im Fokus. Torwart-Testkandidat Tanner Jaillet muss bei einer nicht überzeugenden Leistung...