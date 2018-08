4:3 n. P. – gelungener Grizzlys-Einstand für Trainer Tirkkonen

Gelungener Einstand fürs neue Trainertrio um Chefcoach Pekka Tirkkonen: In ihrem ersten Vorbereitungsspiel der Saison gewannen die Grizzlys am Freitagnachmittag beim Gäuboden-Cup in Straubing mit 4:3 (2:1, 0:0,1:2) nach Penaltyschießen gegen den DEL-Rivalen Ingolstadt Panther. Damit zog der...