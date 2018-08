Grizzlys im ersten Test gegen Ingolstadt mit neuem Kapitän?

Die Testspiel-Serie startet am Freitag in Straubing. Nach zwei Wochen harter Mannschaftsvorbereitung trifft Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg von 14.30 Uhr an anlässlich des Gäuboden-Cups auf den ERC Ingolstadt. Der Auftritt gibt weniger Aufschluss über die künftigen Reihen-Zusammensetzungen...