Beifall für Grizzlys-Überraschungsgast: Kapitän Haskins ist da

Licht aus, Spot an! Und in Letzterem stand plötzlich Tyler Haskins auf dem Spielfeld der Eis-Arena. Der ehemalige Kapitän der Grizzlys war der Überraschungsgast anlässlich der Saisoneröffnungsfeier des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten am Sonntag. Zwei Wochen bleibt der neue Nordamerika-Scout nun...