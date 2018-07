Die Grizzlys Wolfsburg spielen zum DEL-Auftakt oft auswärts

Mit fünf Auswärtsspielen an den ersten sieben Spieltagen starten die Grizzlys Wolfsburg in die Saison 2018/2019 in der Deutschen Eishockey-Liga. Die mit Spannung erwartete erste Rückkehr des früheren Grizzlys-Trainer Pavel Gross an seine alte Wirkungsstätte Eis-Arena erfolgt erst am 23. Spieltag,...