Den Grizzlys droht der Negativrekord

Geht die Niederlagen-Serie der Grizzlys auch am Freitag im Heimspiel gegen die Adler Mannheim weiter, stellt der Wolfsburger Eishockey-Erstligist seinen Klub-Negativrekord ein. Es wäre die sechste Pleite in Folge. So oft nacheinander verloren die Grizzlys in der DEL zuletzt vor mehr als neun...