DFB trotzt FIFA und spendet an Nepal

Fr., 18.11.2022, 17.24 Uhr

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat bei einer Medienrunde bekräftigt, dass der DFB FIFA-Präsident Gianni Infantino bei dessen Wiederwahl im März nicht unterstützen wird. Desweiteren spendet die DFB-Stiftung eine Million Euro für Hilfsprojekte in Nepal, die Familien von Wanderarbeitern unterstützen soll. Auch eine Strafe für die "One Love"-Binde würde Neuendorf in Kauf nehmen.

