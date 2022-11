Neuer lobt Torschütze Füllkrug: "Wird wichtig sein"

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die WM-Generalprobe gegen den Oman gerade so bestanden - dank Debütant Niklas Füllkrug. Der Bremer erzielte beim 1:0 (0:0)-Sieg in Maskat seinen Premierentreffer im DFB-Trikot. Kapitän Manuel Neuer war nach der Partie vollen Lobes für den Torschützen. Nach dem gewonnenen Test richtet sich der Fokus der Mannschaft nun auf das WM-Auftaktspiel gegen Japan am 23. November.

