Bayerns Wanner erstmals in Österreich-Kader

Mo., 14.11.2022, 15.24 Uhr

Bayern-Talent Paul Wanner wird erstmals an einem Lehrgang der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft teilnehmen. Der 16-Jährige wurde von Trainer Ralf Rangnick in den Kader für die Testspiele gegen Andorra und Italien berufen. Wie der ÖFB am Montag mitteilte, wird Wanner in den Spielen jedoch nicht eingesetzt werden.

