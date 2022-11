Formel 1: Magnussen holt Sprint-Pole - Schumacher Letzter

Fr., 11.11.2022, 23.24 Uhr

Mick Schumachers Teamkollege Kevin Magnussen hat in einem turbulenten Qualifying von Brasilien sensationell die Pole Position für den Sprint erobert - Schumacher selbst landete indes auf dem letzten Platz. Ausgerechnet das vielbeachtete Haas-Duo rahmt damit das Feld ein, wenn am Samstag das Kurzrennen startet. Weltmeister Max Verstappen geht auf Platz zwei in den Sprint, Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel muss vom 13. Rang eine Aufholjagd starten.

Video: Sport