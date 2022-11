Stürmischer Stresstest in den USA: DFB-Frauen fordern den Weltmeister

Do., 10.11.2022, 11.24 Uhr

Ganz schön stürmisch: Die DFB-Frauen sind zum Abschluss ihres grandiosen EM-Jahres doppelt beim Weltmeister in den USA gefordert. Doch die Reise hat ihre Tücken: Vor der spannenden Standortbestimmung gegen Megan Rapinoe und Co. machen die Vorboten von "Nicole" die deutschen Fußballerinnen "nasser als zuhause", meint Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die hofft, dass der sich andeutende Hurrikan bei den Menschen vor Ort "nicht so viel Schaden anrichtet." Der erste Test vom Doppelpack gegen die USA findet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Fort Lauderdale statt, Voss-Tecklenburg freut sich trotz erschwerter Bedingungen schon auf eine tolle Kulisse.

Video: Sport