Dank Gnabry-Gala: Bayern zerlegen Werder

Di., 08.11.2022, 23.23 Uhr

Nationalspieler Serge Gnabry in Topform! Knapp zwei Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat sich der Flügelstürmer in der Bundesliga ordentlich warm geschossen. Beim überzeugenden 6:1 (4:1) des Tabellenführers FC Bayern München über den SV Werder Bremen erzielte Gnabry gleich drei Treffer.

