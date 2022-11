"...bis die Schraube bricht": Streich beklagt hohe Belastung

Di., 08.11.2022, 19.24 Uhr

Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Mittwochabend bei RB Leipzig hat Christian Streich vom SC Freiburg die hohe Belastung für die Nationalspieler rund um die WM in Katar beklagt. Was Profis wie sein Innenverteidiger Matthias Ginter leisten, sei "unfassbar", sagte der Trainer.

