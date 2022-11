Formel 1: Hamilton zum Ehrenbürger Brasiliens ernannt

Di., 08.11.2022, 11.23 Uhr

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist im Land seines Idols Ayrton Senna zum Ehrenbürger ernannt worden. Ganz in leuchtendes Blau gekleidet, erhielt "Luis" Hamilton aus den Händen von Arthur Lira, Präsident der Abgeordnetenkammer, eine Medaille in den brasilianischen Nationalfarben Gelb und Grün. Und natürlich eine offizielle Urkunde, die ihn als "cidadao honorario" ausweist. Nachdem Hamilton bei seinem Grand-Prix-Erfolg in Sao Paulo vor knapp einem Jahr mit der brasilianischen Flagge das Siegerpodest betrat, stellte ein gerührter Abgeordneter den Antrag zur Ehrenbürgerschaft.

Video: Sport