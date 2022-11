Europa League: Union gegen Ajax - Leverkusen gegen Monaco

Mo., 07.11.2022, 15.23 Uhr

Union Berlin und Bayer Leverkusen haben für die Play-offs der Europa League attraktive Gegner zugelost bekommen. Wie die Ziehung am Montag in Nyon ergab, treffen die Köpenicker in der ersten K.o.-Runde auf Ajax Amsterdam. Leverkusen ist derweil gegen AS Monaco um Ex-Bayer-Profi Kevin Volland und Bayern-Leihgabe Alexander Nübel gefordert. Außerdem kommt es in der Zwischenrunde zum Duell der Weltklasse-Torjäger Robert Lewandowski gegen Cristiano Ronaldo.

Video: Sport