Sportschau: Bezahlte Fans sollen für gute WM-Stimmung sorgen

Do., 03.11.2022, 19.24 Uhr

Bei der Fußball-WM in Katar sollen bezahlte Fans offenbar für gute Stimmung in Sozialen Medien und bei der Eröffnungsfeier sorgen. Dies berichtet die Sportschau am Donnerstag unter Berufung auf ein Schreiben des WM-Organisationskomitees an Anhänger, die am Programm "Fan Leader Network" teilnehmen. Ein Taschengeld von 70 Euro pro Tag, sowie Flug und Unterkunft sollen vom Orga-Komitee übernommen werden. Bei der Eröffnungsfeier sollen zudem 1600 Fans aller 32 teilnehmenden Mannschaften unter anderem jubelnd im Fernsehbild zu sehen sein.

