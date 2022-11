Paris: Ramos träumt von der WM - und schwärmt von Messi

Mi., 02.11.2022, 11.23 Uhr

Sergio Ramos von Paris St. Germain träumt weiterhin von einer Rückkehr in die spanische Nationalmannschaft und einer Teilnahme bei der WM in Katar. Nach einem "harten Jahr" möchte der Verteidiger wieder voll angreifen und sich seinen "Traum" von einer weiteren Weltmeisterschaft erfüllen. Zunächst liegt der Fokus aber auf der Champions-League-Partie bei Juventus Turin. Vor dem Spiel in Italien schwärmte Ramos von seinem Teamkollegen Lionel Messi.

Video: Sport