Nächster Schock für Köln: Kreuzband-OP bei Dietz

Di., 01.11.2022, 13.53 Uhr

Der ohnehin enorm verletzungsgeplagte Bundesligist 1. FC Köln muss nun auch noch für lange Zeit auf Stürmer Florian Dietz verzichten. Der 24-Jährige wird am Mittwoch am Kreuzband operiert und steht dem FC damit in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung. Das teilte der Verein am Dienstag mit, zwei Tage vor dem Gruppenfinale in der Conference League gegen OGC Nizza.

