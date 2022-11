WM: DFB-Gegner Japan mit acht Bundesliga-Legionären

Di., 01.11.2022, 11.53 Uhr

Deutschlands erster Gruppengegner Japan setzt bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) auf geballte Bundesliga-Erfahrung. Nationaltrainer Hajime Moriyasu berief acht Deutschland-Legionäre in seinen 26-köpfigen Kader. Mit dabei ist auch der seit September verletzte Abwehrspieler Ko Itakura von Borussia Mönchengladbach. Nur sechs Akteure des WM-Teams spielen in Japan.

