Nach Sieg gegen Braga: Union hat EL-Weiterkommen in eigener Hand

Do., 27.10.2022, 22.23 Uhr

Dritter Sieg in Folge und plötzlich ganz nah am Weiterkommen: Nach einem erkämpften 1:0-Erfolg in der Europa League gegen Sporting Braga hat Union Berlin das Weiterkommen in der eigenen Hand. Im Duell mit den Portugiesen war Robin Knoche per Foulelfmeter der Matchwinner für die Eisernen. Mit einem Sieg gegen St.Gilloise am letzten Spieltag wäre Union sicher weiter.

