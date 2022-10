Eiskalte Eintracht stürmt die Festung Borussia-Park

Mo., 24.10.2022, 12.58 Uhr

Eintracht Frankfurt siegt 3:1 bei Borussia Mönchengladbach und klettert auf Platz vier in der Bundesliga. Der starke Däne Jesper Lindström erzielte dabei seinen ersten Doppelpack. Schon am Mittwoch steht gegen Olympique Marseille das vorletzte Gruppenspiel in der Champions League an.

