Virkus redet sich in Rage: "Das regt mich auf"

Mo., 24.10.2022, 12.55 Uhr

Sportdirektor Roland Virkus hat sich im Angesicht vermeintlich überzogener Erwartungen an Borussia Mönchengladbach in Rage geredet. "Was mich stört, ist zu lesen, wir hätten NUR 2:2 in Wolfsburg gespielt", sagte Virkus am Freitag und legte dann richtig los.

